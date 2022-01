Dieser Phonograph wurde um 1900 vom Phonogrammarchiv der österreichischen Akademie der Wissenschaften, das übrigens das älteste audiovisuelle Archiv der Welt ist, gebaut. Phonografen sind die Vorlaufer heutiger Plattenspieler, im Phonogrammarchiv in Wien befinden sich über 75.000 Einzelaufnahmen, darunter auch einzigartige Tondokumente aus dem Burgenland.

Erstes Tondokument in hianzischer Sprache

„Mit diesem Phonographen wurde am 10. Oktober 1909 die erste Sprachaufnahme in hianzischer Sprache aufgenommen. Und zwar schildert ein Lockenhauser Bürger die Geschichte, warum die Lockenhauser Klachldiebe genannt werden“, so Theresia Gabriel, die Ausstellungsorganisatorin der Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining.

100 Objekte: Der Phonograph Mit diesem Phonographen wurden 1909 die erste Aufnahme in Hianzisch erstellt

(Sendungshinweis: „Burgenland heute“, 20.1.2022)