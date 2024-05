Großer Erfolg für junge Gesangsstudentin

Mit ihrer Gesangsleistung beim Finale Mittwochabend errang Tranker den 2. Preis, der mit 3.000 Euro dotiert ist. Zudem wurden der 26-jährigen Sängerin am Wettbewerbsabend noch zwei Sonderpreise verliehen. Zum einen bekam sie ein Engagement im Theater an der Wien. Zum anderen wird sie beim Johann Strauß Festival 2025 engagiert, und zwar für die weibliche Hauptrolle in der Operetten-Produktion „Indigo und die 23 Räuber:innen“.

Herwig Prammer

Tranker studiert Gesangspädagogik an der Musikuniversität Wien und hat auch eine Ausbildung am „Royal Collage of Music“ in London genossen. Trotz ihrer jungen Karriere ist sie bereits im Wiener Musikverein, im Burgtheater und bei den Salzburger Festspielen aufgetreten.