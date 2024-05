Politik

Geld für Feuerwehrhaus: Neuhaus will Ruine an Land verkaufen

Um ein neues Feuerwehrhaus bauen zu können, setzt die Gemeinde Neuhaus am Klausenbach auf eine kreative Lösung. Sie will ihren Burgberg samt darauf stehender Burgruine an das Land verkaufen. So soll ein Teil des notwendigen Geldes zusammen kommen. Das Land bestätigt die Kaufabsicht und prüft derzeit den Wert der Liegenschaft.