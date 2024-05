Zimmerbrand brach in Neusiedl am See aus

Gegen 16.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand alarmiert. Bei dem noch unbewohnten Gebäude wird aktuell am Innenausbau gearbeitet, weshalb sich im Innenraum Verpackungsmaterialien, Behälter mit Wandfarben und chemisches Malerzubehör befanden. Diese Materialien sorgten laut der Feuerwehr für eine starke Rauchentwicklung.

Mit schwerem Atemschutz und mittels Wärmebildkamera konnten die Feuerwehrmitglieder das Feuer ausfindig machen und bekämpfen. Um den Rauch aus den Räumen zu bekommen, wurden zwei Drucklüfter eingesetzt. Die Feuerwehr Neusiedl am See stand mit 28 Mitgliedern und sechs Fahrzeugen für ca. eine Stunde im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war die Feuerwehr Weiden am See mit ca. 16 Mitgliedern und drei Fahrzeugen sowie Polizei und Rotes Kreuz.

Brandeinsatz auch in Stinatz

Auch in Stinatz (Bezirk Güssing) musste die Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem Brandeinsatz ausrücken. Unmittelbar in der Nähe des Feuerwehrhauses kam es zu einem Kaminbrand. Nachdem sich keine Personen mehr im Gebäude befanden, wurde unter schwerem Atemschutz das Feuer gelöscht.

BFKDO Güssing

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Roten Kreuz die Feuerwehren Stinatz und Ollersdorf.