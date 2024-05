Erdbeersaison beginnt so früh wie noch nie

Auf den Erdbeerfeldern in Wiesen hat die Saison bereits begonnen. Die ersten Erdbeeren im Freiland wurden rund um den 25. April geerntet, üblicherweise startet die Ernte Mitte Mai. Laut Erdbeerbauer Christoph Ramhofer ist der Ertrag heuer zwar durchschnittlich, dafür ist die Qualität jedoch sehr hoch.

Klimawandel beeinflusst Erdbeerbauern

Derzeit kostet ein Kilo Erdbeeren ab Hof in Wiesen rund zwölf Euro. 3,6 Kilo Erdbeeren werden pro Kopf in Österreich gegessen und seitens der Landwirtschaftskammer hofft man, dass die Konsumentinnen und Konsumenten dabei auf heimische Früchte setzen. Aufgrund der kürzeren Transportwege könne der Konsument so auch etwas für den Klimaschutz tun, sagte Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich.

ORF/Elisabeth Pauer-Gerbavsits

Erdbeeren sind sehr heikel, die Erdbeerbauern in Wiesen haben heuer um die Ernte schon gezittert und hoffen auf einen milden Frühsommer ohne Spätfröste, Hagel und Unwetter. Insgesamt macht sich im Anbau aber der Klimawandel bereits bemerkbar. In den letzten Jahren ist der Aufwand größer geworden. „Weil es im Sommer heißer ist, müssen wir mehr gießen und wir müssen mit Hagelnetzen die Erdbeeren schützen“, so Ramhofer. Rund 40 Betriebe bewirtschaften im Burgenland 70 Hektar Erdbeerfläche.