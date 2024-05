Ofczarek wirbt für Kultur im Burgenland

Die bisherigen Burgenland-Werbespots mit Nicholas Ofczarek sorgten für viel Gesprächsstoff und erreichten somit offenbar ihr Ziel. Alleine nach der Präsentation im Vorjahr betrug der Werbewert laut Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel knapp 170.000 Euro. „Nachdem man Nicholas Ofczarek als Markenbotschafter für das Burgenland mittlerweile kennt, erwarten wir uns jetzt einen noch höheren Output“, so Tunkel.

Weitere Werbekampagnen geplant

Laut Tunkel sei der Werbewert im Vorjahr um ein Vielfaches höher gewesen als die entstandenen Kosten. Für die diesjährige Sommerkampagne werden 700.000 Euro investiert. In den neuen Werbespots zeigt Ofczarek die großen Kultur-Spielstätten des Burgenlandes. Die dritte Kampagne mit dem Schauspiel-Star wird nicht die Letzte sein, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei der Präsentation am Mittwoch an.

ORF/Christoph Hellmann

Laut dem Landeshauptmann muss es weitere Staffeln geben. „Wenn man mit Werbung über das Burgenland über Österreich hinaus auffallen will, dann braucht man diese Kontinuität und das über mehrere Jahre“, so Doskozil. Bereits diesen Sommer wird die Kampagne für das nächste Jahr gedreht.