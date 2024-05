Zieht es Dominic Thiem ins Burgenland?

Im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga hat der UTC Bad Sauerbrunn (Bez. Mattersburg) heuer einen prominenten Unterstützer. Jedenfalls, wenn es nach der offiziellen Kaderliste geht – denn dort rangiert auf Platz eins niemand geringerer als Dominic Thiem.

Der ehemalige Weltranglisten-Dritte läuft seit einer hartnäckigen Verletzung seiner Form hinterher. Sein selbst ernanntes „Jahr der Entscheidung“ läuft bisher nicht nach Wunsch. Gegenüber Sponsoren soll er bereits sein Karriereende verkündet haben – mehr dazu in Bei Thiem stehen die Zeichen auf Abschied.

Dobesch: „Derzeit unrealistisch“

„Im Oktober 2023 hat der UTC Bad Sauerbrunn erfahren, dass er in die zweite Bundesliga aufsteigen darf. Und dahingehend hat dann ein guter Freund vom Dominic Thiem, der Sebastian Beutel, ihn gefragt, ob wir ihn aufschreiben dürfen und falls er Zeit hat und in Österreich ist, auch Lust hat zu spielen. Der Konnex ist folgender: Der Sebastian Beutel spielt in der Akademie von Wolfgang Thiem in Oberpullendorf und die meisten der Spieler von Wolfgang Thiem spielen auch bei uns in der Mannschaft, das sind die jungen Nachwuchstalente in Österreich, so kam es dazu“, erklärt Mannschaftsführer Patrick Dobesch. Zum Verein habe Thiem keinen Bezug, vor zwei Jahren habe er der Mannschaft allerdings in Neudörfl zugesehen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Sieger der US Open 2020 tatsächlich einmal in Bad Sauerbrunn aufschlägt, schätzt Dobesch aber gering ein. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unrealistisch, er ist jetzt nur aufgeschrieben, falls es ihm in den Trainingsplan passt und der Freude an einem Trainingsmatch hätte“, so Dobesch. Die formalen Rahmenbedingungen für einen Einsatz wären mit der Meldung Thiems also jedenfalls gegeben.

Nachwuchshoffnungen

Neben Thiem und einigen Legionären scheint im Aufgebot auch die ein oder andere Nachwuchshoffnung auf. Etwa Thilo Behrmann aus der Tennisakademie Burgenland, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Jugendspielen. Oder Patrick Jozwicki, der in der Akademie von Vater Wolfgang Thiem in Traiskirchen (Niederösterreich) spielt.