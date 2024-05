Grüne: Landespartei steht hinter Lena Schilling

Laut Anja Haider-Wallner betreffen die Vorwürfe sehr stark das persönliche Umfeld von Lena Schilling. „Ich finde das eigentlich sehr unfair, dass man dem so begegnet und durch die Öffentlichkeit zerrt“, so die Landessprecherin der Grünen gegenüber dem ORF Burgenland. Man habe damit gerechnet, dass Wahlkämpfe immer schmutziger werden, „aber dass sie so schmutzig werden, damit haben wir nicht gerechnet“.

Im Burgenland wolle man „weiter für sie laufen“. Schilling sei ein „politisches Ausnahmetalent“ und habe das Herz am rechten Fleck, so Haider-Wallner.

Schilling: Unterlassungserklärung unterzeichnet

Laut einem Artikel des „Standard“ soll Schilling eine Unterlassungserklärung unterzeichnet haben, mit der sie sich verpflichtet habe, bestimmte Äußerungen zu einem Paar zu unterlassen, etwa dass die Frau von ihrem Partner physische Gewalt erfahren und in weiterer Folge eine Fehlgeburt erlitten habe – mehr dazu in Grüne Parteispitze stellt sich hinter Schilling.