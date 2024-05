Bildung

1.500 treten zur Matura an

Am Dienstag war österreichweit der Tag der Zentralmatura in Mathematik, für viele Schülerinnen und Schüler der Angstgegner schlechthin unter den Maturafächern. Im Burgenland treten heuer rund 1.500 Schülerinnen und Schüler zur Reifeprüfung an.