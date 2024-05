Oberwart: Patienten siedeln in neue Klinik

Die Verlegung der Patienten vom alten Oberwarter Krankenhaus in die neue Klinik folgt einer genau geplanten Choreografie. Leichte Fälle hat man, wenn es medizinisch vertretbar war, heimgeschickt. Andere wurden in den vergangenen Wochen von den umliegenden Spitälern aufgenommen. So konnte die Zahl der Patienten, die heute in die neue Klinik verlegt werden müssen, auf überschaubare 40 reduziert werden.

Doskozil: „Kostenrahmen unterschritten“

Unter den interessierten Beobachtern der Übersiedelung war Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Er betonte, dass der Zeitplan genau eingehalten und der Kostenrahmen sogar unterschritten wird: „Wir machen jetzt die Schlussrechnung und der Gesamtbetrag wird mit Sicherheit unter 200 Millionen liegen.“ Das neue Krankenhaus sei bereits bezahlt. Doskozil sprach von einem besonderen Tag, der angepeilte Zeitplan sei auf den Tag genau eingehalten worden.

Neben den Patientinnen und Patienten wechselten auch medizinische Gerätschaften, Gymnastikbälle und Büromaterial das Gebäude. Alles sei planmäßig über die Bühne gegangen, hielt Franz Öller, kaufmännischer Direktor der Gesundheit Burgenland, im Anschluss fest.

Die medizinische Ausstattung erreiche im Neubau ein „höheres Niveau“, meinte Stephan Kriwanek, medizinischer Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland. Neu seien etwa ein Photon-Counting-CT, ein Herzkatheter-Labor und OP-Säle mit dem Robotik-System DaVinci.

Altes Krankenhaus wird für Zubau genutzt

Gerade erst fertig gebaut, werden bereits zwei zusätzliche Abteilungen geplant. Laut Doskozil habe man mit dem Wissensstand aus dem Jahr 2018/19 geplant. Ein Betriebskindergarten und ein Laboratorium sollen am Standort des alten Krankenhauses gebaut werden.

Auch Neuaufnahmen werden bereits in der neuen Klinik abgewickelt. In den kommenden Tagen folgen der neue Schockraum, der Hubschrauber-Landeplatz, die Terminambulanzen und die Tagesklinik. Anfang Juni soll der erweiterte Dialysebereich den Betrieb aufnehmen, der im März von einem Wasserschaden betroffen war. Die offizielle Eröffnung der neuen Klinik findet in genau einem Monat, am 7. Juni, statt.