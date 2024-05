Sturmschäden in Neusiedl am See

Starke Windböen ließen kurz vor Mitternacht die teils meterlangen, losen Blechteile am Dach der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule in Neusiedl am See herumwirbeln. Das Gebäude befindet sich gerade im Abbruch, die gegenüber liegende Polizeiinspektion meldete die umherfliegenden Dachteile. Nachdem die Einsatzstelle großräumig abgesperrt wurde, wagten sich zwei Feuerwehrleute mittels Teleskopmastbühne auf das Dach. Stück für Stück der losen Teile wurde abgetrennt und auf den Boden befördert.

Nach zwei Stunden konnten alle losen Teile entfernt werden. Der Gehsteig und die Fahrbahn wurden in Absprache mit der Polizei aufgrund weiterer Gefahr durch umherfliegende Blechteile vorerst gesperrt. Die Feuerwehr Neusiedl am See stand mit 18 Mitgliedern und fünf Fahrzeugen bis kurz nach 2 Uhr früh im Einsatz. Verletzt wurde niemand.