„Gemma Fußball schau’n“ im Burgenland

An drei Standorten werden Public Viewings, die vom Burgenland Tourismus organisiert werden, stattfinden: Im Strandbad Neusiedl am See, im Kurpark Bad Sauerbrunn und auf der Burg Güssing werden die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft, Viertel- und Halbfinale sowie das Finale am 14. Juli übertragen.

Veranstaltungen „bewusst verstreut“

Die Standorte für die Public Viewings seien bewusst verstreut im Nord-, Mittel- und Südburgenland gewählt worden, hielt Doskozil fest. Bei jeder Übertragung soll es auch eine Moderation und ein Rahmenprogramm mit Gastronomie und Gewinnspielen geben. Beworben werden die Public Viewings unter dem Titel „Gemma Fußball schau’n“ mit den Spielern der österreichischen Nationalmannschaft, sagte Dietmar Tunkel, Geschäftsführer des Burgenland Tourismus.

ORF/Schneider

Fußball schauen beim Shoppen

Die Spiele der Nationalmannschaft, bei der das Burgenland auch als Sponsor fungiert, werden außerdem auf der Terrasse des Burgenland-Shops im Designer Outlet Parndorf zu sehen sein, um „neben dem Shopping die eine oder andere Sequenz oder das eine oder andere Tor zu sehen“, meinte Doskozil.

Fotostrecke mit 3 Bildern Burgenland Tourismus Burgenland Tourismus Burgenland Tourismus

Weitere Standorte mit Public Viewings

Auch an anderen Standorten wird man im Burgenland in EM-Atmosphäre eintauchen. Etwa in Eisenstadt. Dort wird die Fußgängerzone wie schon 2016 für insgesamt 13 Partien zur Fanzone – Organisator ist die Stadtgemeinde.

Neuerung bei Öffis

Gleichzeitig präsentierte Doskozil auch eine Neuerung beim öffentlichen Verkehr: Ab 1. Juni können Touristen mit der „Burgenland Card“ alle Öffis im Land kostenlos nutzen. Das gilt sowohl für Bus und Bahn als auch für die burgenländischen Anrufsammeltaxis (BAST) und die Linien B1 und B2 nach und von Graz.