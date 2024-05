Klangfrühling eröffnet: Musik in der Burg

Unter den blühenden Kastanien im Burghof wurde das Musikfestival Klangfrühling heuer eröffnet. „Fantasie“ lautet heuer das Motto. Fantasie soll überraschen und neue Wege zeigen – wie auch das Programm des Klangfrühlings, denn es ist musikalisch breiter geworden. „Der Klangfrühling ist eine Streaming Plattform geworden, wo sich jede und jeder dann den Stream holt, den er mag. Aber im Großen und Ganzen ist es der Klangfrühling“, so der Leiter Gerhard Krammer.

Klangfrühling mit 18 Veranstaltungen

„Fantasie bedeutet einfach, die Augen zuzumachen und in die Musik einzutauchen und ein wenig Kraft zu holen, weil die Welt uns so fordert in diesen Tagen, das ist leider noch immer so. Und da möchten wir einfach da sein, mit der Fantasie und mit der Musik“, so Krammer.

Der Klangfrühling will auch jungen burgenländischen Talenten eine Bühne bieten. 18 Veranstaltungen bringt das Musikfestival nach Stadtschlaining und in die Ortsteile. Das große Abschlusskonzert spielt dann Konstantin Wecker am Sonntag.