Gunners mit Halbfinal-Start nach Maß

Im Duell mit den Lions aus Traiskirchen machten die Gunners genau da weiter, wo sie im Viertelfinale gegen Meister Gmunden aufgehört haben. Von Beginn weg gab das Team von Coach Horst Leitner den Ton an und erarbeitete sich schon im ersten Viertel einen Zehn-Punkte-Vorsprung. Dieser wuchs im Verlauf des Spiels noch weiter an – besonders im starken Schlussviertel. Am Ende war es für die Gunners ein klarer und verdienter Sieg – und ein Ausrufzeichen für die kommenden Partien.

Weiter geht es in der Serie am Dienstag mit Spiel zwei, dann empfangen die Gunners Traiskirchen in Oberwart (ORF Sport + überträgt ab 20:15 Uhr live). Zwei Siege fehlen den Oberwartern in der best-of-five-Serie noch, um ins Finale aufzusteigen.