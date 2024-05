P4ULY gewinnt SongChallenge 2024

Veranstalter der SongChallenge ist das Landesjugendreferat, der Bewerb ist mit insgesamt 14.700 Euro dotiert. P4ULY gewann mit seinem Song „Want You To Be Free“ und sicherte sich damit die Siegesprämie von 5.000 Euro. Neben ihm schafften es Benjamin Gedeon mit seinem Song „Faster Than Ever Before“, Sofia Reyna mit „Mi Vida“, Corena mit „Down“ und Lisa Seidl mit dem Lied „Lost Without You“ unter die ersten Fünf und durften sich über Preisgelder freuen.

LiAN gewann Publikumsvoting

Der im Vorjahr erstmals vergebene und mit 600 Euro dotierte Preis für den besten Newcomer für Musiker*innen unter 18 Jahren ging an die zehnjährige Varvara Ivonchyk und ihren Uptempo-Song „Das ist die Freude“, die Plätze zwei und drei belegten Prabhnoor mit ihrem Song „Hold Me Close“ und TikTok-Star LiAN mit „Summer Nights<3“. Letzterer konnte sich auch die meisten Stimmen beim Online-Publikumsvoting sichern und gewann damit eine professionelle Studio-Aufnahme mit SongChallenge-Juror Jerry Meehan, dem Bassisten der Robbie-Williams-Band, im Wert von 5.000 Euro.

Bei der SongChallenge 2024 wurden insgesamt 23 Musikstücke von Bands beziehungsweise Solointerpret*innen und -interpreten aus den Bereichen Hip Hop, Indie, Metal, Soul, Pop und Rockmusik eingereicht. Das seien so viele wie noch nie gewesen, hieß es vom Landesjugendreferat.