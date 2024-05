Deutliches Plus bei Arbeitslosen

Im Burgenland waren Ende April 9.187 Menschen ohne Beschäftigung – also arbeitslos oder in Schulungen. Das sind um 691 mehr als im April vor einem Jahr, in Prozenten bedeutet das ein Plus von 8,1 Prozent. In ganz Österreich ist die Zahl der Beschäftigungslosen sogar um 11,1 Prozent gestiegen. Diesen Anstieg führen Experten auf die schwächelnde Industrie- und Bauwirtschaft zurück.

Weniger offene Stellen

Besonders betroffen von der Arbeitslosigkeit sind junge Menschen und Personen bis 49. Die Schulungsteilnehmer sind im April mehr geworden: Es gibt ein Plus von 3,7 Prozent. Die schwache Konjunkturentwicklung macht sich am Stellenmarkt bemerkbar. Derzeit sind im Burgenland 1.541 offene Stellen gemeldet, um 16 Prozent weniger als vor einem Jahr. Besonders dramatisch ist die Situation am Lehrstellenmarkt, hier gibt es ein Minus von 42 Prozent.

Die Zahl der unselbständig Beschäftigten ist im April leicht gesunken: 112.000 Menschen waren im Burgenland im vergangenen Monat beschäftigt.