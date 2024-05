Einblicke in moderne Bio-Landwirtschaft

Die Biofeldtage werden zum dritten Mal nach 2018 und 2021 stattfinden. Es werden tausende Besucher erwartet. Zu sehen gebe es Traktoren, seltene Nutztiere, eine Sorten- und Kulturartenschau und auch Seminare, sagte der Geschäftsführer von Pannatura, Matthias Grün. Man biete ein fachliches Rahmenprogramm, aber auch ein Programm für den interessierten Konsumenten. Dabei gehe es zum Beispiel um Wissen um Lebensmittel, Wissen um Produktion und Kochworkshops.

Programm für Kinder und Jugendliche

Für die Kinder gibt es Rätsel- und Bastelstationen sowie Spiel- und Bewegungszonen. Rund 1.000 Schülerinnen und Schüler werden bei den Biofeldtagen in Donnerskirchen erwartet. Sie seien eingeladen, sich anzusehen, wie moderne Landwirtschaft funktioniere, so Grün. Pannatura bewirtschafte seine Flächen seit 2002 rein biologisch und habe bereits viel Erfahrung. Man sei in einem Trockengebiet und bringe daher viel Expertise bezüglich des Umgangs mit trockenresistenten Kulturen mit.

Esterhazy sei ein wichtiger Partner für das Land Burgenland in Sachen Biowende, sagte Agrarreferentin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Mittlerweile gibt es einen Bioflächenanteil von 41 Prozent.