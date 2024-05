Erster Einblick in das etwas andere Museum

Am 30. April 2025 wird die „Stadtvilla Eisenstadt“ öffnen. Darin werden die Geschichten der Bewohnerinnen und Bewohner der Landeshauptstadt erzählt. Der Fokus liegt insbesondere auf den 50er- und 60er-Jahren. Die Stadtvilla Eisenstadt, die heute im Besitz der Barmherzigen Brüder ist, umfasst neben dem historischen Wohnhaus in der Pfarrgasse 20 auch die einstige Praxis von Dr. Schrauf.

ORF/Christopher Ivanschitz

Die Räumlichkeiten werden umgewandelt und stellen verschiedene Themenbereiche wie Arbeitswelten und Wohnkultur da. Um bereits einen Vorgeschmack auf das „etwas andere Museum“ zu bekommen, gab es am Dienstag eine Mini-Ausstellung am Kalvarienberg in einem umgebauten Opel Blitz. Das Auto wurde vom städtischen Mitarbeiter Christoph Neubauer über vier Monate hinweg restauriert. Der Bus wird in den kommenden Monaten auf dem Kalvarienbergplatz stehen.

Stadtvilla-Sanierung läuft bereits

Die Bauarbeiten am neuen Museum laufen bereits auf Hochtouren. „Die Stadtvilla, ein architektonisches Juwel aus vergangenen Zeiten, wird in ein modernes Stadtmuseum verwandelt. Das ehrgeizige Vorhaben umfasst nicht nur die Sanierung des historischen Gebäudes, sondern auch seine vollständige Anpassung an die Anforderungen eines zeitgemäßen Museums“, erklärt Gemeinderätin Waltraud Bachmaier. Der Mitteltrakt wurde bereits abgerissen, ebenso die Wand Richtung Haydnbräu.

Eröffnet werden soll die Stadtvilla exakt am 30. April 2025. Dieser Tag ist bewusst gewählt, denn 100 Jahre zuvor – am 30. April 1925 – fiel im burgenländischen Landtag die Entscheidung, dass Eisenstadt die Landeshauptstadt des Burgenlandes wird.