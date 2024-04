Vier Brandstiftungen: Burgenländer ausgeforscht

Der Mann soll bereits gleich gelagerte Delikte begangen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er war laut einem Test bei seiner Festnahme alkoholisiert und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

In Brand gesetzt worden waren in den beiden Gemeinden unter anderem ein Muldencontainer, der mit diversen Kartonagen und Müll befüllt war und nächst einer Fassade stand, eine Matratze als vermutliche Notschlafstelle im wildüberwachsenen Gestrüpp sowie Zeitungspapier in einem Gebüsch bzw. in einem Einkaufswagen. Die Flammen wurden jeweils rasch gelöscht.

Burgenländer geständig

Der Burgenländer wurde noch am Sonntag ausgeforscht. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen. Bei seiner Einvernahme am Montag gab der 28-Jährige laut Polizei an, dass er sich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht an den konkreten Ablauf erinnern könne, er jedoch für die Brandlegungen verantwortlich sei.