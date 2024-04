Politik

Mattersburg: Nehammer bewirbt Wohnbaupaket

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Dienstag das von der Regierung kürzlich vorgestellte Baupaket in Mattersburg beworben. Mit dem bereits beschlossenen Zweckzuschuss sollen in ganz Österreich 10.000 neue Eigentumswohnungen und ebenso viele neue Mietwohneinheiten im Neubau geschaffen werden.