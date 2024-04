Beachvolleyball-Saison startet in Neusiedl

Im Rahmen des Surf Openings ist das Turnier der Beach-Volleyballerinnen und Volleyballer einer der Höhepunkte. Beim Turnier sind zahlreiche international arrivierte Teams dabei, aber auch Burgenlands Aushängeschild Lorenz Petutschnig.

Der Stellenwert der nationalen Turnierserie ist in vergangenen Jahren stetig gewachsen, sagt Gernot Leitner, Präsident des Volleyball-Verbandes: „Die Tour ist ein Erfolgsprodukt, das nicht nur in Österreich, auch über die Grenzen hinweg ist die Österreichische Tour zum Aushängeschild geworden.“

LMS

Sportveranstaltung kurbelt Tourismus an

Das Turnier gilt auch als eine der größeren Sportveranstaltungen im Burgenland in der ersten Hälfte des heurigen Jahres. Darum unterstützen Land und Burgenland Tourismus auch das Turnier. Derartige Events seien wichtig für den Tourismus, so Dietmar Tunkel, Chef des Burgenland Tourismus.

„Wir sind froh, wenn die Topstars des Beachvolleyball in Neusiedl Platz finden“, so Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Die Spiele in Neusiedl beginnen am Freitag. ORF Sport Plus überträgt die Finalspiele am Sonntag live. Die Beach-Volleyball-Tour besteht aus elf Turnieren. Im Juni gastiert sie auch in Podersdorf.