Auto krachte gegen Zaun – eine Verletzte

Mit vier Fahrzeugen und 18 Mitgliedern rückte die Feuerwehr aus. Eine ältere Frau hatte aus ungeklärter Ursache bei einer Tankstelle die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und krachte gegen einen Zaun bzw. eine Holzwand. Sie erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades, heißt es von der Feuerwehr. Die Frau wurde in das Krankenhaus Oberwart gebracht. Die Feuerwehr führte noch die Fahrzeugbergung durch, nach einer Stunde konnte wieder eingerückt werden.

Kukmirn: Zwei Personen verletzt

Auch in Kukmirn (Bez. Güssing) passierte Dienstagvormittag ein Unfall – und zwar an der Kreuzung zur L108 in Richtung Eisenhüttl. Aus unbekannter Ursache stießen zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen, dabei wurden zwei Personen verletzt. Sowohl die Feuerwehr Kukmirn als auch der Rettungsdienst und die Polizei wurden zum Einsatz gerufen.

Nach der Erstversorgung der verletzten Personen durch den Rettungsdienst, wurden beide Pkw geborgen.