Chronik

„Einar“ tritt Militärdienst an

Am Dienstag fand die Hundetaufe im Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch (Bez. Neusiedl am See) statt. Unter dem Motto „Partner des Bundesheeres“ wurde der neu hinzugekommene Rottweiler-Welpe „Einar“ in den Militärdienst gestellt.