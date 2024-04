Landwirtschaft

Mehr als drei Hektar: Veganis baut aus

Die Firma Veganis in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) baut ihren Betrieb aus. Das Unternehmen errichtet aktuell ein neues Biogewächshaus, das möglichst nachhaltig gebaut wird. Produziert werden ab nächstem Jahr Tomaten, Paprika und Gurken.