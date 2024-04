Nach 17 Jahren: Mauersics übergibt an Tusch

Im Rahmen der fünften vida-Landeskonferenz wurde Berend Tusch am Samstag mit 100 Prozent der Stimmen zum neuen vida-Vorsitzenden gewählt. Sein gewerkschaftlicher Werdegang begann im Jahr 2008 als Betriebsrat bei den Austria Trend Hotels. Zwei Jahre später, im Jahr 2010, übernahm er die Position des Zentralbetriebsratsvorsitzenden der Austria Trend Hotels. 2014 übernahm Tusch den Bundesvorsitz des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida.

Gesundheit im Fokus

Tusch möchte sich in seiner neuen Funktion für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Burgenland einsetzen. „Im Gesundheitsbereich muss es nicht nur den Patienten, sondern vor allem auch den Beschäftigten gut gehen. Das Gleiche gilt für alle vida-Branchen. Es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglichen, den Beruf gesund und mit Freude ausüben zu können", so Tusch in einer Aussendung. Seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind Manuela Bandura, Thomas Priedl, Johann Schaffer und Günter Unger.

vida

Der Eisenbahner Erich Mauersics aus St. Andrä am Zicksee übergibt sein Amt nach vier Perioden als Landesvorsitzender. „Nach 17 Jahren im vida-Team ist es natürlich nicht einfach, die Staffel weiterzugeben. Ich blicke auf so viele Jahre zurück, in denen wir als starkes Team stets zusammengehalten und gemeinsam für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gekämpft haben und vieles erwirken konnten“, so Mauersics. Die Gewerkschaft vida hat rund 4.700 Mitglieder und unterstützt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter anderem bei Dienst- und Arbeitsrechtsangelegenheiten.