Basketball: Oberwart steht im Superliga-Halbfinale

Wie schon in Spiel drei am Donnerstag in Gmunden war Oberwart von Beginn an das bessere Team und hielt die Swans aus Gmunden mit einer starken Defensive in Schach. Nach dem ersten Viertel führten die Gunners mit 13 Punkten und kontrollierten von da an das Spiel. Erst im letzten Abschnitt wurde es noch einmal eng und die Gäste kämpften sich bis auf einen Punkt heran.

Am Ende brachten die Oberwarter die Führung aber über die Ziellinie und entschieden das Spiel mit 61:58 für sich. In der Viertelfinalserie setzten sich die Gunners mit 3:1 durch. Kapitän Sebastian Käferle zeigte sich überglücklich: „Es war eine unglaublich intensive Serie. Man hat so viel im Kopf und nach so einem Sieg fällt das einfach alles ab. Wir sind unglaublich erleichtert, so eine Leistung auf den Platz gebracht zu haben“, so Käferle.

Sensation mit Ansage

Der Triumph der Gunners gegen den amtierenden Meister gilt als bislang größte Überraschung dieser Saison. Nach einem verpatzten Grunddurchgang musste Oberwart über die Qualifikationsrunde einen Platz in den Playoffs erobern. Das gelang mit zehn Siegen in zehn Spielen.

ORF

Das gewonnene Selbstvertrauen konnten die Gunners-Spieler dann auch im Viertelfinale gegen Gmunden demonstrieren. „Die Mannschaft ist ein eingeschworener Haufen. Wir haben unseren Job gemacht, jetzt geht’s auf zur nächsten Aufgabe“, so Coach Horst Leitner.

Nächste Station Halbfinale

Wer der Gegner im Halbfinale sein wird, steht vielleicht schon am Sonntag fest. Da trifft Traiskirchen auswärts auf St. Pölten. Die Lions führen in der Serie mit 2:1.