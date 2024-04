Erster Weltcupsieg für Nico Wiener

Nach einem neunten Platz in der Qualifikation schaffte es Nico Wiener in Shanghai bis ins Finale und bezwang dort den Inder Priyansh. Nach insgesamt vier WM-Titeln in seiner Laufbahn ist es Nico Wieners erster Sieg im Weltcup. Dementsprechend groß war der Jubel nach dem Premieren-Sieg.

ENS

Für Wiener geht mit dem Weltcupsieg ein Traum in Erfüllung, vor allem nach dem vergangenen Jahr, das für den Bogenschützen ein sehr schwieriges war. „Ich habe über den Winter wieder den Spaß am Bogenschießen gefunden. Der Sieg ist unglaublich“, so der Schreibersdorfer. Laut Wiener ist es der erste Weltcupsieg eines Österreichers im Bogenschießen überhaupt, mit dem Weltcupsieg hat er sich jetzt schon für das Weltcupfinale in Mexiko qualifiziert.