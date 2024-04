Religion

Superintendentialversammlung: Grabenhofer wiedergewählt

In Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf) hat am Samstag die 73. Superintendentialversammlung der evangelischen Kirche Burgenland stattgefunden. Im Mittelpunkt stand die Wahl der höchsten weltlichen Vertreterin in der evangelischen Kirche, bei der Christa Grabenhofer wiedergewählt wurde.