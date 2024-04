„RESET“ in der Landesgalerie

Birgit Sauer hat viele Pläne für die bildende Kunst im Burgenland und möchte dabei Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturinteressierte einbeziehen. Ihr Ziel ist es, dass die Landesgalerie zu einem offenen Haus, zu einem Ort der Begegnung wird. Die Künstlerin wünscht sich einen Treffpunkt, der als eine Art Drehscheibe agieren soll.

Raum steht im Mittelpunkt

„Ich fände es ganz toll, wenn man in die Ausstellung kommt und sie nicht nur einmal anschaut, sondern sie immer wieder belebt und man sie somit auch ganz anders erfahren kann“, so Sauer. Bei der ersten Veranstaltung setzt sie alles auf „RESET“, also auf einen Neustart. Den Ausstellungsraum zeigt sie, ohne Zwischenwände, in seiner Gesamtheit, um zu zeigen, was alles möglich ist und um gleichzeitig die Größe des Raumes in den Mittelpunkt zu stellen. „Der Raum ist sehr wandlungsfähig. Bei der nächsten Ausstellung wird er wieder ganz anders sein“, sagte Sauer.

Bei der Eröffnung am Freitag haben sich viele Gäste, darunter Kunstschaffende, Fachleute und Interessierte einen ersten Eindruck verschaffen können. Aktuell werden Möbelstücke aus der Privatsammlung von Thomas Hochwarter gezeigt, sowie von Christian Ruschitzka die Ausstellung „Das Bernsteinzimmer“. Im Rahmen der nächsten Ausstellung stellt die international renommierte Fotografin Elfie Semotan, ab 24. Mai in der Landesgalerie aus.