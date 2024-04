Jürgen Bauer und der Garten als Metapher

In seinem neuen Roman verbindet Jürgen Bauer zwei Welten, die er gut kennt, nämlich die Oper und das Gärtnern. In „STYX“ entschließt sich eine Souffleuse dazu, während einer Opern-Aufführung den Text nicht einzusagen. Es ist ein Wendepunkt in ihrem Leben. Die Frau zieht sich aufs Land zurück, wo es einen Garten gibt, den ihr kürzlich verstorbener Ehemann stets gepflegt hat und um den sie sich nun kümmern muss.

Daniel Schönherr

Laut dem Autor handelt das Buch vom Leben, Sterben und Wiederaufleben. „Deshalb ist der Garten natürlich eine fantastische Metapher dafür“, so Bauer. Der Roman beginnt im Winter und der Garten liegt relativ tot dar. „Nach dem Tod ihres Mannes hat die Hauptfigur davor Angst, was passiert, wenn im Frühling alles aufblüht“, so der Autor. „STYX“ greift elegant große Themen auf. Es ist ein Buch über Trauer und Verlust und nicht zuletzt auch über den Neubeginn.