See Opening am Neusiedler See

Die „Woodstock Weinroas“, der Auftakt zum See Opening, findet in Illmitz bereits zum dritten Mal statt. Die Veranstaltung ist die burgenländische Variante des Woodstock der Blasmusik im oberösterreichischen Innviertel und spricht sich langsam unter den Blasmusikfans herum. Bei der Eröffnung am Hauptplatz in Illmitz am Freitag waren Gäste aus ganz Österreich und sogar Deutschland.

Beginn in Illmitz

Der Bürgermeister von Illmitz, Maximilian Köllner (SPÖ) spricht von einer sehr guten Auslastung. Von den 1.300 Gästebetten in der Seegemeinde seien fast alle belegt, so Köllner. Am Samstag beginnt die „Woodstock Weinroas“ in den Betrieben zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr.

Laut dem Geschäftsführer des Tourismusverbands Nordburgenland, Patrik Hierner, ist das Event eine Kombination aus modern interpretierter Blasmusik sowie Wein und Kulinarik. „Es gibt unter Tags sechs Locations und am Abend eine Disco“, sagte Hierner. Bis zum 5. Mai nächste Woche gibt es noch eine Vielzahl an Veranstaltungen. Sie sollen das breite Angebot rund um den Neusiedlersee und heuer erstmals auch am Neufelder See zeigen.