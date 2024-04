Fußball: Überraschung durch Draßburg in der Regionalliga

Trotz eines frühen Rückstands kommen die Draßburger gegen das bislang beste Auswärtsteam der Liga zu einem klaren Erfolg. Mann des Spiels ist Ex-Bundesligaspieler Stephan Schimandl, der drei der vier Draßburger Tore erzielt. Draßburg bleibt Vorletzter. Die Situation bleibt schwierig, weil auch andere Klubs im Tabellenkeller wie Mauerwerk und der FavAC Siege feiern.

Für Oberwart gibt es im dritten Spiel unter Trainer Gernot Plassnegger erstmals keinen Sieg. Oberwart spielt bei Ardagger in Niederösterreich 0:0.

APA/ERWIN SCHERIAU

Neusiedl spielt erst heute. Die Neusiedler treten auswärts bei der Wiener Viktoria unter Trainer Toni Polster an.

Burgenlandliga: Nur ein Remis für Parndorf

In der Burgenlandliga kommt Parndorf gegen Leithaprodersdorf zuhause über ein 0:0 nicht hinaus. Auch Rudersdorf gegen die Spielgemeinschaft Edelserpentin endet torlos. Halbturn gewinnt ein turbulentes Spiel beim ASK Marz 4:3 und macht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Heute folgen die weiteren 4 Spiele, darunter das Gastspiel von Tabellenführer Siegendorf in Bad Sauerbrunn.