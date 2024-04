Obstbauern kämpfen um Ernte

Der Freitagmorgen war für die heimischen Wein- und Obstbauern einmal mehr ein arbeitsreicher. In Jois (Bezirk Neusiedl am See), Wiesen (Bezirk Mattersburg) und Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) etwa wurden Feuer entzündet – das Frostheizen soll die Blüten und Früchte vor dem Frost schützen. In Klostermarienberg (Bezirk Oberpullendorf) etwa wurde gegen den Frost beregnet.

Obstbauer Michael Habeler aus Wiesen hat um 3.00 Uhr in der Früh damit begonnen, Frostkerzen in den tiefen Lagen anzuzünden und die Erdbeeren zu beregnen. „Es ist sehr arbeitsaufwändig und intensiv“, so Habeler. Die Frostkerzen wurden beim Sonnenaufgang wieder abgedämpft.

Aufnahmen der Joiser Winzer vom Frostheizen

Spätestens am frühen Nachmittag sieht man laut dem Obstbauern, ob Schäden entstanden sind. Habeler rechnet damit, dass es die ersten reifen Erdbeeren in rund zehn Tagen geben wird.