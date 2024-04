Countdown zur Matura läuft

Am Theresianum Eisenstadt etwa laufen die letzten Vorbereitungen auf die Zentralmatura auf Hochtouren. Im Mathematikunterricht im Oberstufenrealgymnasium werden die letzten Übungen gelöst, um für die Mathematik-Matura am 7. Mai optimal gerüstet zu sein.

ORF

Ewiges „Angstfach“ Mathematik

Nach wie vor ist Mathematik ein Fach, vor dem viele Schülerinnen und Schüler großen Respekt haben. „Angstfach ist auf jeden Fall Mathe“, erzählte etwa Katharina Egger aus Neudorf bei Parndorf. Auch Theresa Weintritt, die am Theresianum die fünfjährige HLW besucht, gestand, dass sie vor Mathematik ein bisschen Angst habe, weil das doch eher eines ihrer Problemfächer sei, aber sie sei zuversichtlich. Generell finde sie es aber gut, dass man am Schluss noch einmal alles zeigen könne, was man gelernt habe.

Maturavorbereitungen laufen auf Hochtouren

Mehr Freiraum bei mündlicher Matura

Die Fächer für die schriftlichen Arbeiten seien durch die Zentralmatura vorgegeben, aber mündlich sei schon eine Bandbreite an Fächern zu sehen, erklärte die Direktorin des Theresianums Eisenstadt, Edith Straussberger. Im Gymnasium seien in ihrem Haus die naturwissenschaftlichen Fächer sehr beliebt, aber auch allgemeinbildende Fächer wie Geschichte, Geografie, Psychologie und Religion. Auch in der HLW seien ähnliche Fächerkombinationen populär, aber ein wesentlicher Schwerpunkt sei doch auch Ernährung und Lebensmitteltechnologie.