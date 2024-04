Sport

„School Games“: Wettkämpfe mit Spaß

In Eisenstadt haben am Mittwoch die sogenannten „School Games“ stattgefunden, das sind sportliche Wettkämpfe für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen. 100 Kinder sind in den Sportarten Tischtennis und Boccia gegeneinander angetreten.