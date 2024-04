Lorena Abicht holt Olympia-Quotenplatz

Die Athletin vom Union Yacht Club Neusiedlersee beendete die Regatta vor Hyères in der „IQFoil“-Klasse auf Rang 18 und verpasste damit die eigentlich angestrebte Medal-Series der besten zehn Läuferinnen. Über den Status Österreichs als „Developing Nation“ – jene Nationen, die sich im Windsurfen für die letzten beiden Olympischen Spiele nicht qualifiziert haben – reichte es aber dennoch für einen von zwei zusätzlich verfügbaren Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024.

Abicht hofft nun auf ÖOC

2021 war Lorena Abicht noch gemeinsam mit Tanja Frank in der Segel-Klasse „49er FX“ bei den olympischen Sommerspielen in Tokio am Start. Der Traum von Paris 2024 lebt. Die letzte Entscheidung liegt allerdings beim Österreichischen Olympischen Comitè (ÖOC), ob Lorena Abicht den Quotenplatz auch bekommt und damit zum zweiten Mal Olympia-Luft schnuppern darf.

„Als ich vor zweieinhalb Jahren den Umstieg in die Windsurfklasse gewagt habe, war ein Olympia-Quotenplatz mein großer Traum. Dass ich jetzt so nah dran bin, ist eine große Erleichterung. Ich lege die Entscheidung nun in die Hände des ÖOC und hoffe, dass ich die Chance bekomme, als erste Österreicherin in einem olympischen Windsurfbewerb an den Start gehen zu können“, sagt Lorena Abicht.