Architekturwettbewerb für Klinik Gols

Eine erste Sitzung unter Vorsitz von Gesundheitsreferent Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) fand am Mittwoch statt. Der Ausschuss soll außerdem für die Nachnutzung der Klinik Kittsee sowie auch für künftige Erweiterungen der Klinik Oberwart zuständig sein.

Wettbewerb beginnt im Juni

Der Architekturwettbewerb für die Klinik Gols soll im Juni starten und das Siegerprojekt bis Mitte nächsten Jahres eruiert werden. Es soll die Grundlagen für die Detailplanung der Klinik liefern. Eines der Ziele sei eine ökologische Bauweise, hieß es in einer Aussendung der Gesundheit Burgenland. Der Antrag auf Errichtung der Klinik an das Land ist derzeit in Vorbereitung.