SPÖ fordert Reformen im Bildungsbereich

Fürst fordert etwa nach burgenländischem Vorbild einen bundesweiten Gratis-Kindergarten, eine Ausweitung der Schulbeihilfe und eine Weiterentwicklung der Sommerschule. Bildung sei in Österreich immer noch eine Frage der sozialen Herkunft, kritisierte Fürst am Mittwoch bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit SPÖ-Bildungssprecherin und Landtagsabgeordneten Doris Prohaska.

Gleiche Bildungschancen für alle

Bildung sei noch immer vererbt. „57 Prozent der Kinder von Akademikerinnen oder Akademikern, von Eltern mit Universitätsabschluss, beginnen und absolvieren ein Hochschulstudium, nur sieben Prozent von Eltern, die einen Pflichtschulabschluss haben. Und es ist nicht einzusehen, dass es hier eine Ungerechtigkeit gibt in Österreich, was den Zugang zum Bildungssystem betrifft“, so Fürst. Die SPÖ werde deshalb in der Landtagssitzung am Donnerstag einen entsprechenden Antrag einbringen.