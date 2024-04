Kultur

„Sisi & Co“: Blick auf die Habsburger privat

„Sisi & Co – Die geheimen Leidenschaften der Habsburger“ ist heuer das Thema einer Ausstellung im Schloss Halbturn. Die Besucher bekommen dabei Einblick in den privaten Alltag der Habsburger, ihre Hobbys und Leidenschaften. Die Schau wurde am Dienstagabend eröffnet.