Tourismus

Neusiedler See: Grünes Licht für Schifffahrt

Die Schifffahrt am Neusiedler See sei heuer wieder uneingeschränkt möglich, heißt es von einem Schiffahrtsunternehmen am See. Durch einen regenreichen Herbst und Winter habe sich der Wasserstand des Sees wieder dem langjährigen Mittel angenähert.