Gunners melden sich gegen Gmunden zurück

Die Oberwarter wendeten mit einem überzeugenden Auftritt in der eigenen Halle den ersten Matchball des Meisters ab und sind zurück im Geschäft. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel stellten die Gunners im zweiten Abschnitt die Weichen auf Heimsieg. Zur Pause führte Oberwart bereits mit 14 Punkten.

Gunners beweisen Nerven

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Swans wieder von ihrer stärksten Seite – zwei Dreier gegen Ende des dritten Viertels sorgten plötzlich nur mehr für einen Fünf-Punkte-Polster der Gunners. Im Schlussabschnitt begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Oberwart bewies Nerven und brachte die Führung ins Ziel. „Wir haben Charakter und Herz bewiesen. Das zeigt, was wir für eine Mannschaft sind“, resümierte Gunners-Kapitän Sebastian Käferle.

Am Ende sicherten sich die Gunners mit einem 82:76 den Ausgleich im Viertelfinale. Bester Werfer des Spiels war an diesem Abend Oberwart-Forward Derreck Brooks Jr. mit 25 Punkten. Nach dem Heimsieg der Gunners steht fest: die Best-of-five-Serie kommt am Wochenende noch einmal nach Oberwart. Zuvor steigt am Donnerstag, um 19 Uhr, Spiel drei in Gmunden.