Chronik

Sonnenblume ist Blume des Jahres

Der Verein „Die Gärtner Burgenlands“ hat am Dienstag die Blume des Jahres präsentiert. Heuer wurde die Sonnenblume, genauer das „burgenländische Sonnenkind“, dazu erkoren. Diese pflegeleichte Blume soll in der heurigen Gartensaison in möglichst vielen Gärten erblühen.