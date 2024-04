Chronik

Aufregungen um Rodungen in Frauenkirchen

In Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) gibt es Aufregung um gefällte Bäume und Sträucher. Auf einem Grundstück nahe der Bahntrasse will die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) Wohnungen und Reihenhäuser errichten. Die OSG ließ die Fläche jetzt roden – zum Unmut von Anrainern.