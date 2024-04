Spielerisches Lernen bei „Safety Tour“

Rund 1.200 Volksschulkinder nehmen heuer an der „Safety Tour“ teil. Organisiert wird die Veranstaltungsreihe vom Bevölkerungsschutz Burgenland. „Das Ziel ist der Spaß für die Kinder und das Wissen für die Kinder – wo Kinder spielerisch lernen, wie man beispielsweise einen Notruf richtig absetzt oder wie ein Gefahrenzeichen aussieht“, so Präsident Herbert Wagner.

Quiz und Geschicklichkeitsübungen

An fünf verschiedenen Orten finden dieser Tage Vorbewerbe statt. Losgegangen ist es am Dienstag in Eisenstadt. Neben einem Quiz stehen auch Geschicklichkeitsspiele auf dem Programm. In der Schule werden die Kinder darauf vorbereitet. „In der Schule werden Videos angeschaut und die Spiele in Form von Brettspielen geübt, die Quizfragen werden im Sachunterricht sehr gut bearbeitet“, so Verena Plattensteiner, Volksschuldirektorin in Leithaprodersdorf. Am 24. Mai findet dann das große Finale in Mattersburg statt.