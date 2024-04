AK-Wahl geht zu Ende

In allen drei Bundesländern haben die sozialdemokratischen Gewerkschafter deutliche absolute Mehrheiten zu verteidigen. Im Burgenland erreichte die FSG bei der Wahl 2019 72 Prozent, in Wien fast 61 Prozent, in Niederösterreich beinahe 62 Prozent.

Bei den bisherigen Wahlen hatten die jeweils stärksten Fraktionen fast überall Verluste eingefahren, die Christgewerkschafter in Tirol und Vorarlberg sowie die Sozialdemokraten in Oberösterreich und Kärnten. Einzig in Salzburg konnte die FSG sogar ihre Zwei-Drittel-Mehrheit ausbauen.