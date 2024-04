Schneider führt NEOS-Landesliste an

Man müsse jetzt die richtigen Weichen stellen, damit die Menschen wieder Vertrauen in die Politik fassen und sich aus eigener Kraft etwas aufbauen können, so Schneider am Montag in einer Presseaussendung. Das Land brauche dringend Reformen. Schneider macht sich besonders für die Themen Jugend und Sport stark. „Es ist an der Zeit, der jungen Generation endlich die Chancen und Zukunftsperspektiven zu geben, die sie verdient hat. Ob im Sport, im Studium oder im Berufsleben, das Burgenland muss wieder Perspektiven liefern“, so NEOS-Landessprecher Schneider.

Meinl-Reisinger zur Spitzenkandidatin gekürt

Auf den weiteren Listenplätzen der burgenländischen Landesliste finden sich Nils Grund, gefolgt von Stefan Mayer, David Neubauer, Marvin Feigl und Robert Strnad. Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl ist NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger – mehr dazu in Meinl-Reisinger wird Spitzenkandidatin