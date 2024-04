FC Südburgenland: Titel-Traum geplatzt

Trotz großen Einsatzes gab es für die Südburgenländerinnen beim Spiel in Mischendorf keine Punkte und so muss der Club zumindest ein weiteres Jahr auf die Rückkehr in die Frauen-Bundesliga warten. Die Salzburgerinnen gingen mit einem frühen Tor von Morgan White in der ersten Halbzeit in Führung. Der FC Pinzgau Saalfelden ist eine Auswahl mit zehn US-Studentinnen in ihren Reihen. Danach war kaum ein Unterschied zwischen den ambitionierten Amerikanerinnen und dem FC Südburgenland zu sehen.

ORF

Zu Beginn der zweiten Hälfte schaffte Anja Bacher den Ausgleich – sie staubte nach einem Freistoß von Lilla Sipos ab. Doch ein Eigentor der Spielgemeinschaft brachte die Gäste wieder auf die Siegerstraße und sie entschieden das Match letztendlich mit zwei weiteren Toren von Ashlynn Serepca und Marianna Annest innerhalb von wenigen Minuten für sich. Das Fazit beim FC Südburgenland: Eine Niederlage trotz guter Leistung, die Chancen auf den Aufstieg sind weg. Dennoch ist für die Spielerinnen klar: „Wir kämpfen auch die nächsten Partien Vollgas.“