Play-off-Auftakt: Gunners unterliegen Swans

Der amtierende Meister und Cup-Sieger aus Gmunden präsentierte sich vor heimischer Kulisse zu stark, wurde der Favoritenrolle gerecht und ging in der Viertelfinalserie mit 1:0 in Führung. Im ersten Viertel bekamen die Fans in der Halle ein Offensivspektakel beider Teams geboten. Spielstand nach Viertel eins: 39:32 für Gmunden. Die Swans bauten die Führung bis zu Halbzeit leicht aus und gingen mit einem 56:47 in die Halbzeitpause.

Gunners zu Hause auf Revanche aus

Oberwart kam zwar immer wieder heran, Gmunden fand aber stets die richtige Antwort und ließ vor den heimischen Fans nichts mehr anbrennen. Die Swans setzten sich am Ende – doch deutlich – mit 96:78 durch und legten in der Serie vor. „Es war ein nervöser Start von uns ins erste Viertel, trotzdem hat man gesehen, dass wir attackieren wollten. Am Dienstag geht’s weiter“, resümierte Gunners-Spieler Jonathan Knessl.

Für Oberwart war es die erste Niederlage nach elf Siegen in Folge in der Qualifikationsrunde. Am kommenden Dienstag, um 18 Uhr, haben die Gunners zu Hause die Chance auf Revanche – und die Chance auf den Serienausgleich.