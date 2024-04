Pädagogische Hochschule entwickelt KI

Ein neuer Chatbot soll die Suche nach Fortbildungsmöglichkeiten revolutionieren. Lehrkräfte, aber vor allem Elementarpädagoginnen und -pädagogen können in einem ersten Schritt quasi mit dem Fortbildungsangebot der Hochschule chatten und bekommen in Echtzeit Antworten, als hätte man einen Berater zur Hand, so die Rektorin der Pädagogischen Hochschule Burgenland Sabine Weisz. Durch dieses Tool hätten die Pädagoginnen draußen die Möglichkeit, leichter, bedarfsorientierter und dialogbasiert ein passendes Fort- und Weiterbildungsangebot zu finden.

Winkler: Über Chancen und Risiken informieren

Der Chatbot für Lehrkräfte sei nur der erste Schritt des eigenen KI-Systems. Weitere Tools sollen folgen. Unterstützt wird die Digital-Initiative vom Bildungsreferat des Landes. Auch wenn die KI im Bildungsbereich nicht immer positiv behaftet sei, müsse man aktiv werden, sagte Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Man müsse das Wissen über die Chancen und Risiken an die Pädagoginnen und Pädagogen und in weiterer Folge auch an die Schülerinnen und Schüler weitergeben.