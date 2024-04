BMV unterstützt Pfand für Batterien

Da immer mehr Batterien und Akkus in Umlauf sind, werden viele davon auch häufiger falsch entsorgt. Laut dem BMV steigt aktuell auch die Zahl an Bränden, die durch nicht sachgemäß entsorgte Batterien ausgelöst werden. „Wir führen die Brände darauf zurück, dass immer mehr Lithium-Akkus in falschen Behältern landen“, so der Geschäftsführer des BMV, Johann Janisch.

Richtige Entsorgung wichtig

Laut Janisch kommt es vermehrt vor, dass Burgenländerinnen und Burgenländer Batterien und Akkus im Restmüll entsorgen. Stattdessen sollten Batterien und Akkus in speziellen Boxen bei Supermärkten und Fachhändlern oder bei den Altstoffsammelzentren der Gemeinden entsorgt werden. Um die Zahl der Batterien und Akkus, die richtig entsorgt werden, zu erhöhen, gibt es aktuell Diskussionen über ein mögliches Pfandsystem für Batterien und Akkus.

ORF/Lukas Krenn

Der burgenländische Müllverband spricht sich für eine Pfandlösung aus. Janisch nennt als mögliches Vorbild die Regelung für Dosen und Pfandflaschen, die ab 1. Jänner 2025 in Kraft tritt. „Durch diese Regelung erhofft man sich, den Rückfluss und die Sammelquote zu erhöhen. Insofern würden wir auch eine Pfandlösung für Batterien und sensible Bereiche unterstützen“, so Janisch. Wie dieses Pfandsystem genau funktionieren würde und vor allem wie hoch der Einsatz für Batterien und Akkus sein könnte, ist aktuell noch unklar.